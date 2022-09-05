Как обманывают дагестанцев с выдачей сертификатов на жилье?

В последнее время участились случаи, когда мошенники за вознаграждение предлагают «помощь» получить поддержку от государства при покупке квартиры.

Помните, что предоставлением свидетельств на улучшение жилищных условий занимается исключительно Минстрой Дагестана, и все иные организации должны вызвать настороженность у дагестанцев.

Есть единственный механизм получения субсидий: постановка на учет в Администрацию муниципалитета, и только потом подача документов и заявления в Минстрой, а именно:

жилье инвалидам I группы и семьи, имеющие детей-инвалидов — ГКУ «Жилище» по адресу пр. Имама Шамиля 58 тел.: 51-73-53

жилье молодым — ГБУ РД «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ» по адресу просп. Гамидова, 49, корп. 4 тел.: 60-06-71

Внимание! Если вам предложили «посодействовать» в предоставлении субсидии на получение жилья, сообщите в полицию или в Минстрой Дагестана по адресу г. Махачкала, проспект Имама Шамиля 58.