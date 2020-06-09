Как обеспечат безопасность на выборах в Дагестане?

Избирком РД, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора, занимается подготовкой к проведению общероссийского голосования. Работа проводится во избежание рисков распространения заболеваний.

Проголосовать можно будет в течение 6 дней, включая 1 июля, когда можно отдать голос как на участках, так и за пределами помещений для голосования.

Комиссии вместе с государственными и муниципальными органами принимают дополнительные меры для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей республики.

Участники процесса будут обеспечены СИЗ, помещения будут подвергаться санитарной обработке, температура участников будет проверяться, потоки голосующих будут разведены для соблюдения дистанции. Голосующие на дому получат комплект, включающий бюллетень, заявление о голосовании на дому, маску, перчатки и авторучку.