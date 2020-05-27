Как наши предки определяли время намаза?

Одной из основных составляющих мусульманской религии является совершение обязательного пятикратного намаза в день. Для каждой молитвы отводится определенное время, в рамки которого должны укладываться верующие в совершении данного вида поклонения.

В современных условиях, обычно, человеку не нужно утруждаться с определением этого времени, так как есть уже готовые расписания («Рузнама») практически для каждого населенного пункта, с учётом всех влияющих факторов, выведенные в точности до минуты, что является результатом деятельности специально обученных и оборудованных всем необходимым специалистов.

Но так было не всегда, по крайней мере в отдаленных районах и сёлах. О том, как определяли время обязательной молитвы в прежние времена наши праведные предки, в этой статье мы и поведаем.

Начнем с утреннего намаза «ас-субх», время которого наступает с момента проявления тонкой белой полосы на восточном горизонте.

Она обязательно должна расстилаться горизонтально, так как в книгах по исламскому праву принято различать рассвет «ложный» и «истинный», и при первом появляется вертикальная конусовидная полоса света, после которой снова наступает мрак вплоть до появления горизонтальной, что и является признаком «истинного рассвета».

Также при определении времени утренний молитвы наши деды пользовались одним простым способом: намаз можно было совершать, когда глаз различал во мраке нитку белую от чёрной. Исполненной считалась и считается молитва, совершённая до восхода.

Полуденный намаз («аз-зухр»)

В дни, когда небосвод не был омрачен густой завесой облака, с определением времени полуденной молитвы проблем не возникало. В учёт бралась тень, отдаваемая каким-либо предметом, для определения фактического отклонения солнца от зенита. Обеденную молитву можно было совершать, когда тень от предмета с её самой короткой точки начинала расти. А чаще всего таким предметом становилась какая-нибудь палочка или кинжал.

Время послеполуденной молитвы так же определяли при помощи тени: когда она становилась равной высоте самого предмета, плюс тень, которая была при зените, время полуденной молитвы завершалось, и далее растущая тень говорила о том, что наступило время обязательного послеполуденного намаза («аль-‘аср»).

Был ещё один способ: время от начала периода полуденной молитвы до захода солнца разделяли на три части, и третья часть отводилась совершению этой молитвы до момента близкого к заходу солнца, так как откладывать выполнение послеполуденного намаза до этого времени запрещается.

Вечерний намаз («аль-магъриб»)

Пора вечерней молитвы начиналась с момента полного захода солнца и появления первой звезды на ясном небосклоне и продолжалась пока на западном горизонте не исчезала красная послезакатная полоса света (зарево).

С того момента, как переставала гореть красноватая полоса заката на горизонте, наступало время ночного намаза («аль-‘иша»), продолжавшееся до наступления «истинного рассвета». (По мнению некоторых авторитетных богословов, откладывание совершения этой молитвы на время близкое к рассвету является нежелательным).

Вышеизложенные способы определения времени обязательных молитв не являются единственно возможными – представлена лишь известная автору информация.

Хасбулат Гамзатов