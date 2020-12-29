Как можно уплатить налоги
в электронном виде: через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата
налогов, страховых взносов физических лиц», через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ»;
по платежным документам: через кассы и терминалы кредитных учреждений,
в офисах Почты России.
На сайте ФНС России налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за
других (например, за родственников) через сервис «Уплата налогов за третьих лиц».
Налоги можно уплатить авансом, с помощью Единого налогового платежа. ЕНП –
это электронный кошелек, куда можно перечислить деньги для уплаты налога на
имущество, земельного налога, транспортного налога и НДФЛ. Средства можно внести через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, либо с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», выбрав пункт «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» и соответствующий способ уплаты.
Такой платеж позволяет гражданам сократить время на оформление платежных
документов, избежать ошибок и процедуры уточнения платежа, а также своевременно
исполнить свои обязательства по уплате налогов.
При наступлении срока уплаты имущественных налогов (1 декабря) налоговая служба проведет зачет средств из поступившего авансового платежа в счет имущественных налогов и направит сообщение об этом в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.
Как можно уплатить налоги
Как можно уплатить налоги