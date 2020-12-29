Как можно уплатить налоги

 в электронном виде: через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата

налогов, страховых взносов физических лиц», через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ»;

 по платежным документам: через кассы и терминалы кредитных учреждений,

в офисах Почты России.

На сайте ФНС России налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за

других (например, за родственников) через сервис «Уплата налогов за третьих лиц».

Налоги можно уплатить авансом, с помощью Единого налогового платежа. ЕНП –

это электронный кошелек, куда можно перечислить деньги для уплаты налога на

имущество, земельного налога, транспортного налога и НДФЛ. Средства можно внести через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, либо с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», выбрав пункт «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» и соответствующий способ уплаты.

Такой платеж позволяет гражданам сократить время на оформление платежных

документов, избежать ошибок и процедуры уточнения платежа, а также своевременно

исполнить свои обязательства по уплате налогов.

При наступлении срока уплаты имущественных налогов (1 декабря) налоговая служба проведет зачет средств из поступившего авансового платежа в счет имущественных налогов и направит сообщение об этом в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.

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