Разное

«Как квантовая физика может улучшить мобильную связь, движение транспорта, медицину и многое другое?»

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Об этом рассказали ученикам «Каспийской гимназии 11» на «Уроке цифры». Тема открытого занятия: «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь».

Школьники узнали, что такое квантовые технологии и как с их помощью многие сферы жизни становятся безопаснее и технологичнее, о том, как квантовые: вычисления, криптографии, сенсоры и симуляторы улучшают нашу жизнь, и кто в России сейчас занимается развитием технологий будущего.

Занятие организовал  начальник отдела координации подготовки кадров для цифровой экономики Министерства цифрового развития Дагестана Амир Шапиев. В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

Организаторы мероприятия Минцифры РФ,  Министерство просвещения РФ,  АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Координатор проекта в  Дагестане, Минцифры РД.

@mir_cifri

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