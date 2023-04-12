«Как квантовая физика может улучшить мобильную связь, движение транспорта, медицину и многое другое?»

Об этом рассказали ученикам «Каспийской гимназии 11» на «Уроке цифры». Тема открытого занятия: «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь».

Школьники узнали, что такое квантовые технологии и как с их помощью многие сферы жизни становятся безопаснее и технологичнее, о том, как квантовые: вычисления, криптографии, сенсоры и симуляторы улучшают нашу жизнь, и кто в России сейчас занимается развитием технологий будущего.

Занятие организовал начальник отдела координации подготовки кадров для цифровой экономики Министерства цифрового развития Дагестана Амир Шапиев. В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

Организаторы мероприятия Минцифры РФ, Министерство просвещения РФ, АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Координатор проекта в Дагестане, Минцифры РД.

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