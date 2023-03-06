Как идет вакцинация от полиомиелита в Дагестане и почему многие против

В конференц-зале редакции «Дагестанской правды» состоялась пресс-конференция, темой которой стало проведение туровой вакцинации от полиомиелита, стартовавшей в эти дни в республике.

На вопросы журналистов (и фактически на вопросы, которые волнуют многих родителей) ответили министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Залимхан Омариев и заместитель министра образования и науки региона Аида Далгатова.

Каковы сроки туровой вакцинации?

Первый этап уже стартовал и проходит в эти дни. Он продлится до 5 марта.

Второй этап запланирован на апрель.

Какие регионы охватил этот процесс?

Туровая иммунизация проводится в четырех республиках Северного Кавказа.

Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

Сколько детей привито в республике на сегодня?

На сегодня в республике в рамках первого тура туровой вакцинации привито 149 тысяч детей.

Как проходит вакцинация?

Вопреки многочисленным слухам и страшилкам вакцинация продолжается в спокойном рабочем режиме.

За четыре дня туровой вакцинации ни у одного ребенка не выявлено побочных эффектов.

Кто не подлежит вакцинации?

Если у ребенка имеется медицинский отвод, то вакцинации он не подлежит.

Перед получением прививки дети проходят предварительный осмотр врача, по результату которого медики принимают решение о вакцинации.

А каковы основания для медицинского отвода?

Их всего несколько. Это злокачественные образования, заболевание ВИЧ, наличие у ребенка гриппа и острых респираторных заболеваний (с повышением температуры тела).

Как будут разделять привитых и непривитых детей в школах и детских садах?

В детсадах этот процесс организовать проще, потому что можно временно соединять воспитанников разного возраста в общие группы (невзирая на эту разницу в возрасте).

Понятно, что в школах не объединить учеников условно первого и третьего классов – у них различные образовательные программы. Здесь, считает Аида Далгатова, выходом может быть такое решение – разделение по параллельным классам. То есть, к примеру, привитые временно учатся вместе в двух классах, а непривитые – в трех.

Образовательный процесс в любом случае не должен прерываться.

Как реагировать родителям, чьих детей не допускают в частные детсады?

Категорически недопустим недопуск привитых детей на занятия или пребывание в детских садах. (Такая информация поступала из некоторых частных детсадов.)

Залимхан Омариев добавил, что в ближайшее время на сайте регионального управления Роспотребнадзора появится телефон горячей линии, по которому родители смогут сообщать о таких случаях – о том, что их привитых детей не допускают в стены учреждений.

Чем вообще вызвано противостояние вакцинации?

Руководитель управления Роспотребнадзора не понимает, почему именно в Дагестане такая волна неприятия прививок со стороны некоторых родителей. Он считает, что это тема для отдельного исследования.

Общаясь со своими коллегами, обсуждая эту тему, Залимхан Омариев обнаружил, что ни в других российских регионах, ни в странах, к примеру, Азии и Африки такого противостояния нет.

Случаи осложнений после прививок крайне редки. (В Дагестане их не было вовсе.) Они составляют один случай на 3,4 млн прививок. Шансы человека избраться в конгресс выше, чем пострадать из-за прививки, пошутил Омариев.

Как в минздраве воспринимают ситуации, когда отдельные медики сами предостерегают родителей от вакцинации?

По мнению главы минздрава Татьяны Беляевой, это сродни преступлению. Напротив, призвала она, медики должны стоять в первых рядах, чтобы вести с родителями разъяснительную работу по вопросам вакцинации.

Полиомиелит у нас долгое время не регистрировался, про него вообще забыли. Но сегодня мы несем ответственность за жизни наших детей, а вакцина надежно защитит их от этой инфекции.

Насколько опасен полиомиелит?

Очень опасен. Это тяжелая болезнь, грозящая инвалидностью. А наиболее тяжелые случаи могут привести к летальному исходу.

Опасен именно полиомиелит. А не вакцинация, которая защищает от него.

Насколько достоверна фотоиллюстрация якобы заболевшей после проведения вакцинации девочки?

Залимхан Омариев это категорически опроверг.

Участники пресс-конференции настоятельно призвали родителей не доверять фейкам.

Хватает ли объемов вакцины в республике?

Глава минздрава Татьяна Беляева пояснила, что заказаны ее дополнительные объемы.

Помимо живой полиомиелитной вакцины (она содержит живой ослабленный вирус) и инактивированной вакцины в клиниках Дагестана имеется «Пентаксим».

Недоумение у Татьяны Беляевой вызывает то, что родители обращаются за «Пентаксимом» в частные клиники и тратят деньги – при том, что он имеется бесплатно в государственных медучреждениях.

Залимхан Омариев добавил, что вакцинация в целом укрепляет иммунитет ребенка (а не только защищает конкретно от полиомиелита).

Что такое «Пентаксим»?

Пентаксим — комбинированная вакцина для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний.

Она включает в том числе инактивированную вакцину против полиомиелита.

Источник: https://md-gazeta.ru/medicina/122665