Как идет вакцинация от полиомиелита в Дагестане и почему многие против

В конференц-зале редакции «Дагестанской правды» состоялась пресс-конференция, темой которой стало проведение туровой вакцинации от полиомиелита, стартовавшей в эти дни в республике.
На вопросы журналистов (и фактически на вопросы, которые волнуют многих родителей) ответили министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Залимхан Омариев и заместитель министра образования и науки региона Аида Далгатова.
Каковы сроки туровой вакцинации?
Первый этап уже стартовал и проходит в эти дни. Он продлится до 5 марта.
Второй этап запланирован на апрель.
Какие регионы охватил этот процесс?
Туровая иммунизация проводится в четырех республиках Северного Кавказа.
Это Дагестан, Чечня, Ингушетия и Карачаево-Черкесия.
Сколько детей привито в республике на сегодня?
На сегодня в республике в рамках первого тура туровой вакцинации привито 149 тысяч детей.
Как проходит вакцинация?
Вопреки многочисленным слухам и страшилкам вакцинация продолжается в спокойном рабочем режиме.
За четыре дня туровой вакцинации ни у одного ребенка не выявлено побочных эффектов.
Кто не подлежит вакцинации?
Если у ребенка имеется медицинский отвод, то вакцинации он не подлежит.
Перед получением прививки дети проходят предварительный осмотр врача, по результату которого медики принимают решение о вакцинации.
А каковы основания для медицинского отвода?
Их всего несколько. Это злокачественные образования, заболевание ВИЧ, наличие у ребенка гриппа и острых респираторных заболеваний (с повышением температуры тела).
Как будут разделять привитых и непривитых детей в школах и детских садах?
В детсадах этот процесс организовать проще, потому что можно временно соединять воспитанников разного возраста в общие группы (невзирая на эту разницу в возрасте).
Понятно, что в школах не объединить учеников условно первого и третьего классов – у них различные образовательные программы. Здесь, считает Аида Далгатова, выходом может быть такое решение – разделение по параллельным классам. То есть, к примеру, привитые временно учатся вместе в двух классах, а непривитые – в трех.
Образовательный процесс в любом случае не должен прерываться.
Как реагировать родителям, чьих детей не допускают в частные детсады?
Категорически недопустим недопуск привитых детей на занятия или пребывание в детских садах. (Такая информация поступала из некоторых частных детсадов.)
Залимхан Омариев добавил, что в ближайшее время на сайте регионального управления Роспотребнадзора появится телефон горячей линии, по которому родители смогут сообщать о таких случаях – о том, что их привитых детей не допускают в стены учреждений.
Чем вообще вызвано противостояние вакцинации?
Руководитель управления Роспотребнадзора не понимает, почему именно в Дагестане такая волна неприятия прививок со стороны некоторых родителей. Он считает, что это тема для отдельного исследования.
Общаясь со своими коллегами, обсуждая эту тему, Залимхан Омариев обнаружил, что ни в других российских регионах, ни в странах, к примеру, Азии и Африки такого противостояния нет.
Случаи осложнений после прививок крайне редки. (В Дагестане их не было вовсе.) Они составляют один случай на 3,4 млн прививок. Шансы человека избраться в конгресс выше, чем пострадать из-за прививки, пошутил Омариев.
Как в минздраве воспринимают ситуации, когда отдельные медики сами предостерегают родителей от вакцинации?
По мнению главы минздрава Татьяны Беляевой, это сродни преступлению. Напротив, призвала она, медики должны стоять в первых рядах, чтобы вести с родителями разъяснительную работу по вопросам вакцинации.
Полиомиелит у нас долгое время не регистрировался, про него вообще забыли. Но сегодня мы несем ответственность за жизни наших детей, а вакцина надежно защитит их от этой инфекции.
Насколько опасен полиомиелит?
Очень опасен. Это тяжелая болезнь, грозящая инвалидностью. А наиболее тяжелые случаи могут привести к летальному исходу.
Опасен именно полиомиелит. А не вакцинация, которая защищает от него.
Насколько достоверна фотоиллюстрация якобы заболевшей после проведения вакцинации девочки?
Залимхан Омариев это категорически опроверг.
Участники пресс-конференции настоятельно призвали родителей не доверять фейкам.
Хватает ли объемов вакцины в республике?
Глава минздрава Татьяна Беляева пояснила, что заказаны ее дополнительные объемы.
Помимо живой полиомиелитной вакцины (она содержит живой ослабленный вирус) и инактивированной вакцины в клиниках Дагестана имеется «Пентаксим».
Недоумение у Татьяны Беляевой вызывает то, что родители обращаются за «Пентаксимом» в частные клиники и тратят деньги – при том, что он имеется бесплатно в государственных медучреждениях.
Залимхан Омариев добавил, что вакцинация в целом укрепляет иммунитет ребенка (а не только защищает конкретно от полиомиелита).
Что такое «Пентаксим»?
Пентаксим — комбинированная вакцина для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний.
Она включает в том числе инактивированную вакцину против полиомиелита.
Источник: https://md-gazeta.ru/medicina/122665