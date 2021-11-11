Как эталон отношения к профессии…

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в жизнь мирового сообщества. Во всех сферах социума произошли свои изменения, связанные с вирусом, которые разделили в жизнь людей на «до» и «после».

Большая нагрузка легла на плечи медицинских специалистов. Неслучайно 2020 год Всемирная организация здоровья назвала годом медсестры, что было обусловлено колоссальной нагрузкой на медицинский персонал в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Сейчас коронавирус стал еще более опасным, чем год назад, и эта тема еще долгое время будет одной из самых актуальных на планете.

Те люди, которые прошли через ковидный госпиталь, никогда не забудут этот сложный период и тех, кто помогал им в борьбе с этим сложным недугом.

В числе специалистов «красной зоны» Агульской ЦРБ и Рамазанова Светлана Ахмедовна. Ее отношение к профессии и высокое профессиональное мастерство не раз отмечали многие пациенты.

Она родилась в селе Тпиг Агульского района. Здесь же пошла в школу. В учебе Светлана Ахмедовна проявляла прилежность. Ее стремление к знаниям и ответственность стали большим подспорьем и в ее профессиональной деятельности. В 1985 году она стала студенткой Ростовского областного базового медицинского училища.

Стать медсестрой она хотела с детства. Ведь помогать людям в борьбе за их здоровье — это ответственная задача, которая требует проявления морально-волевых качеств специалиста в единстве с полной самоотдачей, милосердием, состраданием. Кроме того, работа медицинской сестры — это рутинная работа.

Светлана Ахмедовна отмечает: «Работа в больнице отличается от любой другой профессии. Потому что объект работы медработников — это люди. Мне всегда казалось, что врачевание – это не просто профессия, а призвание, и младший медицинский персонал – это надежный тыл докторов. Особенно явно это проявилось в борьбе с коронавирусом, когда борьба за жизнь пациентов требует больших усилий и времени как от врачей, так и от медсестер».

В Агульской ЦРБ Рамазанова Светлана Ахмедовна работает с 1990 года. За этот период она оказала помощь огромному числу людей и ее с благодарностью вспоминают пациенты.

Ее работа в «красной зоне» и сегодня требует консолидации профессиональных навыков и душевных сил в целях оказания помощи людям в борьбе за жизнь. Помимо этого она всегда находит время подбодрить людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и найти для них слова поддержки. Это отношение бесценно. Ведь доброта и забота не меньшие лекари, чем медицинский уход, они помогают воспрять духом тем, кто уже отчаялся, и найти в себе новые силы для борьбы за собственное здоровье, а порой и жизнь.

За свою профессиональную деятельность и за отношение к больным Рамазанова Светлана Ахмедовна не раз слышала слова благодарности от людей. К ней обращаются за советом и помощью, доверяют свои проблемы со здоровьем. Несмотря на занятость, она всегда находит время справиться о здоровье людей и сказать им доброе слово.

Пациенты отмечают Светлану Ахмедовну как эталон работы медицинской сестры. Это классический образ того, как человек должен и может трудиться и вместе с тем привносить в мир все самое доброе и самое лучшие. Спасибо вам, Светлана Ахмедовна, за этот пример. Он как назидание не только молодым специалистам, но и каждому человеку в том, как нужно относиться к своей профессии и стремиться к личному развитию и профессиональному мастерству.

Алена Магомедова