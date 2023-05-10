Кайтагцы провели автопробег в честь Дня Победы

В Кайтагском районе 9 мая провели автопробег, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. К акции присоединились сотрудники районной администрации, сферы культуры и образования, правоохранительных органов, СМИ и общественных организаций.

На автомобилях кайтагцы разместили портреты земляков – участников Великой Отечественной войны, российские флаги и знамена Победы, стикеры с изображением патриотической символики и государственной атрибутики.

«Сегодняшний автопробег мы посвящаем подвигу наших дедов и прадедов, отстоявших мир на земле и подаривших нам свободу, защитивших нашу страну от фашизма. Также мы отдаем дань уважения героизму и мужеству российских военнослужащих, участвующих в эти дни в спецоперации на Украине, сражающихся за нашу общую безопасность и искореняющих нацистскую идеологию, насаждаемую Западом в братской республике. Мы твердо уверены, что все задачи, поставленные перед нашими военными, успешно будут выполнены и наши ребята, движимые всенародной поддержкой, вернутся домой с безоговорочной Победой!» — сказали участники автопробега.

Акция стартовала на территории районной администрации. Приветствуя жителей райцентра громкими сигналами, колонна машин проследовала по автодороге Махачкала-Уркарах, затем выехала на улицу, названную в честь Героя Советского Союза Султана Алисултанова. Завершился автопробег у одной из главных достопримечательностей муниципалитета – этноцентра-музея «Кайтаги», бережно хранящего в своих стенах культурно-историческое наследие Кайтагского района.