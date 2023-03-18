Кайтагский район присоединился к общереспубликанскому субботнику

Сегодня, 18 марта, все жители Кайтагского района активно подключились к общереспубликанскому субботнику. На уборку вышли как госслужащие, так и жители сел муниципалитета, в их числе в стороне от экологического мероприятия не остались и предприниматели – владельцы заведений общепита, торговых точек, заправок и др. Юная часть населения, наряду со взрослыми, также приступила к наведению чистоты и порядка на улицах любимого родного края.

До начала большой уборки, все собравшиеся у здания районной администрации коллективы были распределены по разным участкам, подлежащим к очистке, после чего группы дружно взялись за работу, вооружившись необходимым инвентарем. В свою очередь жители сел принялись наводить порядок на своих придомовых территориях, предприниматели трудились в зоне своих предприятий.

В ходе массового субботника были очищены от бытового и растительного мусора территории, прилегающие к организациям и учреждениям, тротуары вдоль республиканской трассы, начиная от нижней границы муниципалитета, центральная улица Алисултанова, Аллея Героев и площадка перед обелиском воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны и памятником Герою войны 1941-1945 гг. Султану Алисултанову, район верхней остановки до Хунгиянского моста, детские и школьные площадки, зоны летнего отдыха и др. Участники праздника труда прошлись по всем улицам, собрали жестяные и пластиковые бутылки, обертки конфет и другие предметы, выброшенные небрежными гражданами, вычистили тротуары от сорняковой травы и убрали сухие ветки. С началом весны такая же уборка прошла во всех селах Кайтагского района. Весь накопившийся мусор был собран в мешки, для вывоза которых было задействовано несколько единиц спецтехники.

Таким образом, общими усилиями неравнодушных кайтагцев районный центр – Маджалис и другие села муниципалитета приобрели чистый и ухоженный вид, преобразились улицы и общественные территории.

Руководитель муниципалитета Алим Темирбулатов отметил, что коллективная работа, направленная на улучшение экологического состояния родного края, сближает людей, способствует воспитанию культуры поведения в общественных местах и осознанию важности поддержания природы в чистоте и порядке.

«Загрязнение окружающей среды, как известно, наносит большой вред здоровью человека, поэтому этот вопрос должен волновать каждого. Всеобщие субботники нацелены не только на разовое наведение чистоты в районе, но и на развитие экологической культуры населения, основанной на воспитании любви к природе, стремлении беречь, приумножать ее, формировании умения целесообразного пользования природными дарами, а также навыков правильного поведения в местах массового скопления людей. Это необходимо для нашего общего блага», — заключил Алим Темирбулатов.