Кайтагский район отправил очередную гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий в ходе СВО

В Кайтагском районе по поручению руководителя муниципалитета Алима Темирбулатова был организован сбор новых теплых вещей для отправки в качестве очередной гуманитарной помощи жителям освобожденных республик Донбасса и других областей.

Данная задача была поручена депутату районного Собрания Анзору Амаеву, который сразу приступил к ее исполнению. К сбору подключились и главы сельских поселений, предприниматели района, a также все неравнодушные жители. Благодаря инициативности кайтагцев за две недели акции было собрано более 1 тысячи пар теплых мужских, женских и детских носков, 500 пар вручную связанных носков (джурабов), гольф и тапочек, верхней зимней одежды, пуловеров, свитеров, водолазок, спортивных костюмов, кальсонов, пижам и маек.

Сегодня, 10 октября, к Центру культуры села Маджалис, в одном из помещений которого складировались предметы гуманитарной помощи, был подогнан автотранспорт, погрузить в который все вещи помогли ребята из молодежного общественного движения «Волонтеры Кайтага», после чего машина отправилась в распределительный центр на базе Дома профсоюзов города Махачкалы, откуда он будет направлен по месту назначения.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов выражает благодарность всем кайтагцам, не оставшимся в стороне и поддержавшим братский народ в столь непростое для него время.

«Близится зима. Российские власти готовят население освобожденных республик к наступлению холодов. Ввиду нарушения отопления и стабильного функционирования коммунальной инфраструктуры на данных территориях, руководство страны оказывает всяческое содействие для его восстановления и для обеспечения местных жителей комфортными условиями в холодное время года. Конечно же, в стороне не остаются и республиканские и муниципальные власти, общественники и простые жители, которые близко к сердцу воспринимают проблемы братского народа и стараются оказать посильную гуманитарную помощь. Спасибо всем, кто поддержал эту акцию и внес свой вклад в это доброе дело!» — поблагодарил Алим Темирбулатов.