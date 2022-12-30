Кайтагский район отправил очередной гуманитарный груз участникам СВО и их семьям

В преддверии празднования Нового года Администрация Главы и Правительства РД проводит акцию по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и их семей.

В связи с этим главой Кайтагского района Алимом Темирбулатовым было поручено депутату районного собрания Анзору Амаеву организовать сбор необходимых вещей для своевременной отправки в республиканский пункт формирования гуманитарного груза, откуда новогодние подарки волонтерами будут переданы непосредственно военнослужащим в зоне проведения СВО и их семьям.

В рамках акции, кайтагцами были собраны: зимние шапки, носки и другие теплые вещи, а также обувь, предметы первой необходимости, продукты питания и сладкие подарки для детей военных.

Помимо этого, школьники Джибахнинской и Джинабинской СОШ написали солдатам поздравительные письма, где выразили огромную благодарность за бескорыстную любовь к Родине и пожелали им поскорее вернуться домой с победой.

«Мы хотим поблагодарить вас за ваш мужественный подвиг, за то, что вы, не жалея своей жизни, боритесь за мир в нашей стране. Мы гордимся вами, понимая, что служить Родине нелегко. Желаем, чтобы вы оставались такими же сильными, храбрыми, отважными и верными своей родной земле. Пусть ваш путь будет дорогою добра, справедливости и побед. Возвращайтесь поскорее домой, мы все вас ждем!» — говорилось в письмах.

По завершении сбора Анзор Амаев поблагодарил всех жителей муниципалитета, принявших активное участие в гуманитарной акции.