Кайтагские мастерицы вышили карту Республики Дагестан

Этноцентр «Кайтаги» присоединился к Всероссийской акции «Вышитая карта России», которая проходит во всех регионах страны с целью популяризации уникального культурного наследия народов России.

В рамках акции директор этноцентра Зубайдат Гасанова, мастер-художник по Кайтагской вышивке Разият Магомедова и художник-дизайнер Анна Амарова вышили карту Республики Дагестан, используя для этого технику всемирно известной Кайтагской вышивки, являющейся уникальным древним видом искусства кайтагцев. На холсте, повторяющем копии границ родного края, были вышиты традиционные узоры, старинные символы и обереги.

Говоря о проекте, Зубайдат Гасанова отметила, что данная акция служит укреплению единства многонационального народа Российской Федерации и способствует развитию интереса и позитивного отношения к истории государства посредством создания произведения «Вышитая карта России».

«Мы очень рады и горды тем, что нам, кайтагским мастерицам, как лучшим мастерам по декоративно-прикладному искусству, доверили это важное дело. Среди всех районов и городов именно Кайтагскому району предоставили уникальную возможность вышить карту Дагестана самобытными орнаментами нашего уникального, древнего вида искусства. Этот рисунок любимой республики, кропотливо созданный руками кайтагских мастериц, станет частью вышитой карты великой России. Мы «вложили душу» в каждый из узоров и вывели их с пожеланиями мира, плодородия и процветания родному Дагестану и России. Пусть эти древние обереги станут счастливыми талисманами для всей нашей Родины!» — сказала она.

По словам мастериц этноцентра, на карте Дагестана основной акцент сделан на две картины: «Талисман и оберег» с вышитыми орнаментами, где изображены древние символы с пожеланиями мира и гармонии, процветания и удачи, успехов и побед, и «Рога изобилия» — талисман плодородия.

Отметим, что акция проводится с февраля по декабрь 2022 года: с 1 февраля по 15 марта исполнители выполнили фрагменты карты; с 15 марта по 10 июня организатором формируется цельная карта размером 3 на 6,71 м, на поле белого полотна в верхней части будет вышито словосочетание «Российская Федерация»; 12 июня карта демонстрируется на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня России в городе Чебоксары; с 12 июня по 1 декабря карта демонстрируется в федеральных округах России по заранее составленному графику, а 12 декабря — в Москве.

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