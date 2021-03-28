Кадровые решения Сергея Меликова вступили в силу

26 марта Сергей Меликов утвердил кадровые изменения в правительстве и органах исполнительной власти: Уммупазиль Омарова — министр образования и науки — освобождена от должности по собственному желанию, вместо неё исполняющим обязанности назначен Яхья Бучаев — ректор Дагестанского госуниверситета народного хозяйства. Также по собственному желанию от руководящих должностей освобождены министр строительства Малик Баглиев, врио министра по физкультуре и спорту Магомед Магомедов. Руководителем Минстроя назначен Артур Сулейманов — замдиректора по капстроительству Государственного научно-исследовательского института химии и электроорганических соединений. Руководителем Минспорта назначен президент спортивной федераци РД Сажид Сажидов.

Утверждены на своих местах без приставки врио: министр здравоохранения Татьяна Беляева, министр труда и соцразвития Изумруд Мужаевна; министр культуры Зарема Бутаева; министр цифрового развития Сергей Снегирев; министр промышленности и торговли Низам Халилов.

Также на своих местах утверждены зампредседатели Правительства РД Анатолий Карибов и Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Советником Сергея Меликова назначена Тамара Чиненная.