Кадровые изменения под руководством Сергея Меликова продолжаются

12 марта в силу вступили новые Указы врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова касаемо кадрового состава ведомств.

Временно исполняющие обязанности руководителей Контрольно-финансового управления Главы РД и Организационно-проектного управления Правительства РД Тимур Шабанов и Ибрагим Ибрагимов утверждены в своих должностях.

Также выбран временно исполняющий обязанности Агентства по предпринимательству и инвестициям РД. Им стал Хаджи-Мурад Абашилов, который ранее работал в ведомстве в должности первого заместителя руководителя.

В связи с выходом на пенсию от должности по собственному желанию освобождён и заместитель Секретаря Совбеза РД — Иса Магомедов.