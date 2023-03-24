Политика

Кадровую политику государственных и муниципальных органов обсудили в опусе антикоррупционной деятельности

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На заседании Комиссии по противодействию коррупции в РД среди прочих внимание уделили кадровой политике государственных и муниципальных органов.

Руководитель Управления по вопросам госслужбы Администрации Главы и Правительства РД Земфира Кашкаева подчеркнула: «Конкурсный отбор должен осуществляться не под конкретного кандидата, а исходя из рациональной потребности госоргана в специалистах того или иного профиля».

Таким образом она сделала акцент на необходимость строгого соблюдения процедур, предусмотренных законодательством и аттестации через электронного тестирование с сиеминутным получением результата. Также она отметила важность практики должностного роста: длительное безупречное и эффективное исполнение служебных обязанностей должно сопровождаться карьерным ростом.

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