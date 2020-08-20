Кадровое обеспечение в сфере строительства обсудили на совещании под руководством Владимира Васильева

20 августа Глава республики Дагестан возглавил совещание по вопросам обеспечения строительной сферы квалифицированной рабочей силой. Владимир Васильев отметил, что основной причиной дефицита кадров в области строительства стал отток граждан Азербайджана.

На сегодняшний день в республике возводятся объекты инженерной и социальной инфраструктуры на сумму примерно в двадцать пять миллиардов рублей. Однако, в рамках реализации мероприятий по устранению нехватки мест в учреждениях системы образования необходимо построить новые объекты.

Согласно данным, которые привел руководитель Минстроя и ЖКХ республики Малик Баглиев, в Дагестане существует нехватка более чем двух тысяч специалистов. Министр предложил в целях решения проблемы привлечь выпускников строительных факультетов и местное население.

Андрей Поляков, руководитель УФСИН РФ по РД, предложил привлечь к труду граждан, отбывающих наказание. Владимир Васильев поручил проработать данное предложение.