Политика

Кадровое обеспечение в сфере строительства обсудили на совещании под руководством Владимира Васильева

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20 августа Глава республики Дагестан возглавил совещание по вопросам обеспечения строительной сферы квалифицированной рабочей силой. Владимир Васильев отметил, что основной причиной дефицита кадров в области строительства стал отток граждан Азербайджана.

На сегодняшний день в республике возводятся объекты инженерной и социальной инфраструктуры на сумму примерно в двадцать пять миллиардов рублей. Однако, в рамках реализации мероприятий по устранению нехватки мест в учреждениях системы образования необходимо построить новые объекты.

Согласно данным, которые привел руководитель Минстроя и ЖКХ республики Малик Баглиев, в Дагестане существует нехватка более чем двух тысяч специалистов. Министр предложил в целях решения проблемы привлечь выпускников строительных факультетов и местное население.

Андрей Поляков, руководитель УФСИН РФ по РД, предложил привлечь к труду граждан, отбывающих наказание. Владимир Васильев поручил проработать данное предложение.

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