Качество воды в городах оставляет желать лучшего

Многие граждане, которые заботятся о своем здоровье, выбирая новое место жительства смотрят не только на район, инфраструктуру, но, что главное, на качество воды в данной местности. Биохимические показатели воды имеют важное значение для населения в том плане, что от этого зависит здоровье и самочувствие граждан.

Некачественная вода может спровоцировать физические недомогания. Наличие в ней тяжелых металлов и вредных примесей часто становится причиной острых недомоганий и, как следствие, медикаментозного лечения.

Особенно актуальной данная проблема становится в местах большого скопления людей. Системы водоснабжения и водоотведения городов и мегаполисов в связи с ростом населения испытывает сверхнагрузку, что часто выводит оборудование из строя. Влияет данный фактор и на качество фильтрации и обеззараживания воды.

По поводу качества воды, которую употребляют жители республики, дал свой комментарий Ибрагим Буттаев, начальник отдела организации лабораторного контроля Центра гигиены и эпидемиологии. Он сказал: «Наша вода редко отвечает допустимым нормам. Связано это с плохой очисткой, вернее, мощности очистных сооружений не позволяют полностью удовлетворить потребности города. А по солевому составу вода, напротив, благоприятная – в ней нет лишних солей».

Специалист ведомства отметил, что остальные показатели (хлориды, сульфаты, натрий, калий и др.) находятся в пределах нормы.

Важно понимать, что в загрязнении природных водоисточников играет огромную роль антропогенный фактор. Именно люди сами загрязняют водоемы и каналы, откуда затем в их дома поступает вода.

Современный человек за чистой водой идет в магазин. По представлению многих, именно бутилированная вода является наиболее оптимальным вариантом для потребления.

В надзорном ведомстве сообщили, что за период 2019-2020 гг. в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на микробиологические, санитарно-химические, физико-химические и радиологические показатели исследовано 153 пробы упакованной питьевой воды, включая природную минеральную. По итогам исследований проб, не соответствующих установленным требованиям, не выявлено. Однако здесь есть ряд отрицательных факторов. Первый из них — это цена. А второй — это факт, что вода в бутылке теряет все, в том числе и полезные свойства. Это связано с тем, что для очистки бутилированной воды применяют специальную технологию, при которой, кроме молекул воды, через мембранные фильтры прочие элементы не проходят. Соответственно, все микроэлементы, соли, которые также необходимы нашему организму, в ней отсутствуют. И это уже не пресловутый источник жизни на Земле.

Выход из ситуации каждый находит сам. Кто-то кипятит воду, другие отстаивают ее, большую популярность набирают домашние фильтры для воды разных модификации. Однако самым главным решением данной проблемы должно стать повышение экологической культуры населения и уважение к природе, тогда вся окружающая среда: и море, и воздух, и реки станут чище.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники