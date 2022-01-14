К юбилею Расула Гамзатова в Махачкале реконструируют улицу его имени

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов провёл совещание для обсуждения плана подготовки к празднованию 100-летия Расула Гамзатова.

В план входят как культурные события, так и реконструкция объектов и улиц, — всего 72 пункта. Список готовят для представления в Правительство страны для предоставления финансирования.

Потребуется 8,8 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд рублей — средства федерального бюджета, 2,9 млрд рублей – республиканского бюджета, 7 млн рублей — местного бюджета, 650 млн рублей – средства внебюджетного фонда.

В план включено проведение ремонта проспекта имени Расула Гамзатова в городе Махачкала, предварительный объем средств, который планируется запросить у федерального центра, составляет 650 млн рублей.