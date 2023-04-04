К юбилею аксакала Магомеда Омарова

2 апреля 2023 года председателю Совета старейшин Агульского района аксакалу Магомеду Омарову исполнилось 85 лет. Магомед Омаров родился в 1938 году в селе Мисси Агульского района в семье одного из первых местных педагогических кадров учителя Рамазана Омарова. Магомед был младшим из шестерых детей в семье. Всю свою жизнь Омар Рамазанович проработал в госучреждениях и на ниве просвещения. Трудовую деятельность, идя по стопам отца, Магомед Омаров начал учителем в местной школе в 1957 году после окончания Дербентского педагогического училища.

В 1963 году грамотного, молодого и энергичного педагога из местных, заметило руководство Агульского района и назначило Магомеда инструктором райкома партии. А через год, в 1964 году, Магомеда Омарова избирают первым секретарем Агульского РК ВЛКСМ. В то же время он без отрыва от производства обучался на историческом факультете ДГУ, который успешно окончил в 1966 году.

В 1970 году М.Омарова назначают зав. организационным отделом Агульского РК КПСС.

В 1979 году М. Омаров возвращается к педагогической деятельности, его назначают директором Тпигской средней школы. А с 1982 года до выхода на пенсию, М. Омаров возглавлял Централизованную библиотечную систему района.

Вместе со своей супругой Айшей, с которой вместе прожили 62 года, чета Омаровых воспитала и вырастила 9 детей. Все получили образование, живут самостоятельно семьями. Супруга несколько лет назад покинула этот мир.

У Магомеда нынче 20 внуков и 8 правнуков.

Такие люди, как Омаров Магомед, являются золотым фондом района, Республики и страны. На них должна равняться нынешняя молодежь, учиться у них добросовестному отношению к труду, любви к Родине.

За долголетний добросовестный труд ветеран труда неоднократно поощрялся почетными грамотами и ценными подарками, юбилейными медалями. Он Заслуженный работник культуры РД. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и педагогическое мастерство в деле воспитания подрастающего поколения награжден знаком «Отличник народного просвещения РД».

В свои 85 лет аксакал Магомед Омаров принимает активное участие в общественной жизни района, участвует во всех мероприятиях муниципалитета, сотрудничает с редакцией республиканской газеты «Вести Агула» в качестве эксперта и аналитика.

«Трудные были те тридцатые годы моего рождения для наших родителей. Ещё тяжелее стало, когда грянула Великая Отечественная война. Тяжёлые послевоенные годы. Все силы народов Советского Союза были направлены на Великую Победу, на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Но наш народ выстоял, победил и построил великую державу СССР», — вспоминает Магомед.

«И сегодня я, как гражданин России, полностью поддерживаю нашего Президента, в трудные времена мы со своей Родиной. Нам, россиянам, нужны терпение и выдержка, единение друг с другом. Как никогда нашему гражданскому обществу необходимы сплоченность и твёрдость духа. Во все времена Россия стояла на стороне мира и созидания. Наши военные исполняют свой долг перед страной, проводят на дальних рубежах военную операцию по спасению жизней людей на Донбассе и предотвращению нападения на Россию — это, прежде всего, безопасность каждого из нас. Нашим доблестным воинам пожелаю скорой победы и вернуться домой живыми и здоровыми. Всем, кто сложил свои жизни, вечная слава!

Против нас на стороне украинских фашистов ополчился весь Запад и блок НАТО во главе с США. Мы верим в нашу армию и силу российского оружия и доверяем Президенту Российской Федерации В.В. Путину. Победа будет за нами!», — сказал в заключение аксакал.

А мы пожелаем Магомеду Омарову к юбилею мира, доброго здоровья, долголетия, тепла и радости. Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья!

Абдурахман Манафов