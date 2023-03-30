К вопросу о формировании Общественной палаты

Трудно переоценить значимость формирования нового состава Общественной палаты для судеб нашего общества. А оно, наше общество, всегда связывает с новым составом новые надежды. Надежды, которые, к сожалению, не всегда оправдываются. Если иметь в виду, что 2/3 состава палаты в соответствии с законом утверждается самими органами власти (Главой РД и Народным Собранием), ответственность за качество работы лежит и на власти. Мы же видим, что каждый новый состав палаты по эффективности своей деятельности не лучше предыдущего состава.

К сожалению, зачастую палата старается возложить на себя не свойственные ей функции, стараясь заменить собой то или иное направление деятельности правительства или муниципального образования. Вопросам же осуществления общественного контроля над органами власти, так как Общественная палата, тоже в соответствии с законом, отнесена к числу субъектов, осуществляющих общественный контроль, не уделяется должного внимания. Здесь важно одно существенное замечание. Думаю, Общественной палате республики через наш парламент необходимо инициировать внесение изменений в российское законодательство. Ни формы проведения, ни процедуры осуществления общественного контроля не определены в соответствующем федеральном законе. Эти положения в основном носят декларативный характер.

Далее. Общественная палата республики должна быть в большей мере нацелена на «выдвижение и поддержку гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов некоммерческих организаций. (Статья 2. п. 2. Закона «Об Общественной палате Республики Дагестан»). Палата должна помогать НКО, внося в действующее законодательство поправки, которые общественными объединениями вырабатываются и озвучиваются на своих форумах, тем самым решая наболевшие вопросы НКО.

Требуют существенного изменения и статьи, регламентирующие процедуры формирования нового состава. Они, эти статьи, в большей степени должны быть адаптированы под архитектуру «третьего сектора» субъекта Федерации. Да, и в этом случае необходимо инициировать внесение изменений в соответствующее федеральное законодательство.

Не могу высказаться по персональному составу палаты, ибо ее формирование только начинается. Но очевидно, что палата не должна превращаться в …тень Совета старейшин. При всем уважении к аксакалам. Ставку же следует делать на молодые кадры экономистов, юристов, людей амбициозных, со своей гражданской позицией. И еще. В составе Общественной палаты должны быть известные учёные, религиозные и общественные деятели, журналисты, работники здравоохранения, деятели культуры.

Одна из важнейших задач палаты — это подготовка Доклада о состоянии гражданского общества. Для его качественной подготовки необходимо провести масштабные исследования в этой области. Эта работа имеет большое значение для общества, для органов власти.

Перед республикой стоят важнейшие задачи в области экономики, социальной сферы. Очевидно, их решение не под силу одной власти. Необходима консолидация всего общества и, в первую очередь, ее наиболее продвинутой, подготовленной, совестливой части, которая должна войти в состав Общественной палаты.

Необходимо также пресекать любые попытки подорвать единство республики, какими бы «благими» целями эти попытки не прикрывались. Ибо нет ничего дороже гражданского мира и согласия в нашем обществе.

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