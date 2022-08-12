К сентябрю в трёх школах Кизилюрта завершат капитальный ремонт

Заместитель Председателя Правительства Республики Ризван Газимагомедов проверил ход капитального ремонта школ в Кизилюртовском районе.

Вице-премьер приезжал в город 29 июля и проверял, на какой стадии ремонтные работы в школах — № 4, 8 и 9, тогда готовность объектов составляла 68 %. На сегодняшний день уровень технической подготовки по всем трем образовательным учреждениям достигает более 90 %.

Демонтировано старое оборудование, обновлены полы, заменены и установлены входные двери, кровли, завершены внутренние отделочные, строительно-монтажные и фасадные работы.

Ризван Газимагомедов поблагодарил руководство города и представителей подрядных организации за проделанную работу и напомнил, что капитальный ремонт в школах должен быть выполнен качественно и завершен не позднее 15 августа текущего года.