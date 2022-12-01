К семье участника СВО в Хучни выехал Абдулмуслим Абдулмуслимов

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня посетил с рабочим визитом Табасаранский район. В графике выделил время для встречи с семьёй Абдулкадыра Раджабова — участника СВО. В сопровождении Нюсрета Омарова и Наримана Абдулмуталибова он выехал в село Хучни, где сам военнослужащий сейчас находится на побывке, а его сын Муслим — в зоне СВО. Как рассказывает сам Абдулкадыр Раджабов они с сыном служат оба в 40-м отряде спецназначения.

Абдулмуслим Абдулмуслимов в заключение встречи заверил, что семья военнослужащих может рассчитывать на любую помощь от республики.