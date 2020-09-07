К празднованию 350-летнего юбилея Петра I

В 2022 году в России будут праздновать 350-летие со дня рождения первого российского императора Петра I (1682−1725). Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 октября 2018 года N 609 и опубликован.

«Учитывая большое значение реформ Петра I для истории России и в связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения, постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I», — говорится в документе.

Пётр I родился 30 мая 1672 года и умер 28 января 1725 года. Он считается последним царём всея Руси и первым Императором Всероссийским. Будучи представителем династии Романовых, он был провозглашён царём в 10-летнем возрасте, а самостоятельно стал править с 1689 года. Пётр I первым из русских царей совершил длительное путешествие в Европу, и затем в 1698 году развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. В российской истории Петра принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, который определил направление развития России в XVIII веке .

Россия готовится к празднованию юбилея императора Петра I. Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения самодержца начались в 2019 году и продлятся до 2022 года.

Наследие основателя Петербурга актуально и для современной России, а празднование юбилея императора позволит извлечь из архивов уроки на будущее.

В рамках празднования запланировано более 100 различных мероприятий в России и за рубежом. К юбилею императора приурочены научные конференции, выставки, издание сборников архивных документов и книг для массовой аудитории, экскурсии, тематические уроки, исторические и литературные конкурсы.

Наследие решений, принятых в петровское время — основа, которая стала базой России, ее культуры, военного и инженерного дела, административной структуры и частично правовой системы.

Санкт-Петербург, заложенный Петром I, стал одним из самых прекрасных городов мира, а для самодержца был символом новой России. За годы правления Петр превратил патриархальную Русь в огромную и мощную Российскую империю, сильную и просвещенную европейскую державу, с которой стал считаться весь мир.

Сейчас, как и 350 лет назад, России необходимы энергичные и целеустремленные люди, которые готовы принять ответственность за трудные, но необходимые преобразования.