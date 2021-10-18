К отопительному сезону должны быть готовы

Сегодня, 18 октября, состоялось очередное еженедельное совещание под руководством главы Агульского района Закира Каидова. Главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов в своем докладе сообщил о 4 пациентах с внебольничной пневмонией, проходящих лечение в инфекционном отделении медучреждения. Также он напомнил о процессе вакцинации, проводимом в муниципалитете. По словам руководителя Агульской ЦРБ, в среднем вакцинацию от коронавирусной инфекции в муниципалитете ежедневно проходят около 10 граждан. И на сегодняшний день в районе иммунизацию прошли 1436 человек.

Представитель ОМВД по Агульскому району Магомед Закрияев со своей стороны сообщил о спокойной обстановке в муниципалитете и напомнил о проводимых операциях на территории района: «Нелегал 2021», что выявляет незаконное нахождение иностранных граждан, и «Оружие-выкуп».

Во время обсуждения вопросов сферы дорожного хозяйства руководитель Агульского ДЭП №1 Омар Магомедов проинформировал главу муниципалитета о предстоящем грейдировании автодороги Рича-Чираг и отметил удовлетворительное состояние дорожного полотна республиканского значения. Также Магомедов сообщил о незавершенном процессе ремонтных работ на участке дороги, ведущей в село Яркуг.

Комментируя выступление руководителя ДЭП, Закир Каидов напомнил о необходимости создания своевременного запаса противогололедных материалов. Кроме того, глава муниципалитета отметил разницу в качестве проводимых ремонтных работ, в том числе по расширению дорожного полотна, подрядной организацией, работавшей в Магу-дере, и подрядчиком, проводившим подобные ремонтные работы в прошлом году.

В этой связи руководитель муниципалитета предложил Магомедову обратиться с письмом в Минтранс РД для исправления ситуации. «Сейчас эту дорогу отремонтируют и лет на 20 забудут про нее. Пока продолжается ремонт этой дороги, надо им сказать, чтобы ремонтные работы провели качественно. Подрядчики свою работу выполнят и уйдут, а за обслуживание ответственны вы», — обратился глава муниципалитета к руководителю ДЭП.

О реализации республиканской программы «Социальный контракт» рассказал сотрудник УСЗН Камал Рамазанов. Как сообщил Рамазанов, на сегодняшний день с жителями муниципалитета заключено 14 контрактов и еще 4 контракта по линии ЛПХ в скором времени будут реализованы.

Далее Закир Каидов поднял вопрос, связанный с отопительным сезоном в образовательных и социальных учреждениях. По словам главы муниципалитета, подготовка учреждений района к отопительному сезону должна быть на должном уровне. «В любом случае нам нужно готовиться к изменению погодных условий. Образовательные и социальные учреждения должны иметь необходимый запас твердого топлива и быть готовы к осенне-зимнему периоду», — заявил Каидов и призвал районные электросети не оставлять без света жителей сел.

Также на совещании были обсуждены вопросы переписи населения, подготовки животноводческих хозяйств к отгону на зимние пастбища и профилактики заболеваемости МРС и КРС различными болезнями.

Камиль Мирзоев