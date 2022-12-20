К местам несения службы отправились срочники из города Хасавюрта

Сегодня, 20 декабря, в рамках осенней призывной кампании из военного комиссариата по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому районам для прохождения срочной военной службы в Республиканский сборный пункт, находящийся в городе Махачкала, отправились 6 призывников. Поддержать и проводить ребят пришли их близкие и друзья.

С напутственными словами выступил военный комиссар по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому районам Абакар Давудов, который рассказал о тонкостях военной службы, провел инструктаж для призывников и их родителей и, пожелав им удачи, в очередной раз напомнил, что ни один военнослужащий-срочник не будет принимать участие в зоне специальной военной операции, о чем регулярно сообщает министр обороны РФ Сергей Шойгу.