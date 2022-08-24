К концу 2024 года численность занятых в МСП Дагестана предстоит довести до 98 тыс. человек

Об этом заявил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата.

По словам премьера, в регионе реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Нацпроектом поставлена задача увеличить численность занятых в малом и среднем предпринимательстве страны до 25 млн человек к концу 2024 года, в том числе в Республике Дагестан – до 98 тыс. человек.