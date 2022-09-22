К хирургу из Дагестана везут детей со всей страны

Молва о золотых руках челюстно-лицевого хирурга Ахмеда Жахбарова передается по «сарафанному радио». Как пишет ТАСС, операции, ставшие потоковыми в отделении челюстно-лицевой хирургии детской республиканской больницы (РДКБ), сегодня не делают больше нигде на Северном Кавказе.

Но в Махачкалу за помощью везут детей не только из СКФО.

«В этом году к нам за одну неделю приехали больные из Якутии, Туркмении, Казахстана, Мурманска и Астрахани! Семь человек прооперировали за неделю. Сейчас ждем парня из Алма-Аты», — рассказывает доктор Жахбаров.

Его самого в медицину привела операция, которую эскулапы сделали молодому парню неудачно. Ахмед Жахбаров тогда решил, что станет хорошим хирургом, профессионалом. Поступил на стоматфакультет, потому что это было проще, чем сразу на лечебный, но переводиться впоследствии не стал. И достиг в своем деле высот.

В РДКБ он пришел работать в 2000 году, а до этого наработал опыт в Казахстане, где трудился по распределению, оперировал онкологических больных, делал уникальные манипуляцию, учился у старших коллег, и в Дагестане сразу привнес в работу свои методы.

В первый год прихода хирурга в РДКБ сделали 600 операций, сейчас — по 800−900 за год.