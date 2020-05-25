К горе Джуфудаг строят автомобильную дорогу

Сейчас жизнь в горных районах невозможно представить без автомобильных дорог. Из уст наших предков мы слышали трогательные рассказы о том, какую важную роль играли в горах даже простые тропы.

По дорогам жители гор доставляли необходимые им товары из равнинных районов. Тогда горные дороги сближали людей и служили их общению.

Одна из таких важных дорог в Буршаге лежала через подножье Джуфудага. В свое время эта гора была культовым центром Южного Дагестана. Сегодня уже к подножью Джуфудага строят автомобильную дорогу.

Дорога будет лежать через перевал Ницрагьгурил, которая находится примерно в четырех километрах от села Буршаг. Дорога позволит многим побывать на этой горе, о которой слагают много историй и где открывается красивый вид.

Хочу выразить огромную благодарность трактористу с большим стажем Базаю Маллаеву за качественно проделанную работу и за его высокий профессионализм.

Для жителей горных сел автомобильные дороги в горах имеют огромное значение. Особенно рады этой дороге чабаны, которые летом держат скот у подножья Джуфудага, Хавсуваъ.

Руслан Магарамов