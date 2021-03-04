К годовщине акции #МыВместе в Дагестане пройдут флеш-мобы

Дагестан присоединяется к празднованию годовщины акции #МыВместе. С 1 по 6 марта пройдет несколько флешмобов. В социальных сетях ТикТок и Инстаграм состоится онлайн-челлендж «Оранжевая нить». Участники разместят на своих страницах короткие видео с передачей друг другу оранжевых клубков ниток.

В акции «Спасибо» тоже смогут принять участие все желающие поблагодарить друг друга за сохранение самоизоляции в период пандемии.

Для этого тоже необходимо записать видео со словами спасибо в соцсетях с хештегом #МыВместеСпасибо.

8 марта состоится акция «Вам, любимые!», посвященная Международному женскому дню. Врачи и педагоги получат цветы от волонтеров.

Возле больниц поставят арт-объекты в форме оранжевых сердец в знак благодарности врачам.

Больше 100 человек примут участие в флешмобе «Цепь» и «Паутина».

Все акции пройдут под единым хештегом #ГодКакМыВместе.