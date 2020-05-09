К Дню Победы 9 Мая и 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Наследники победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. разных поколений Агульского района: учащиеся школ, учителя, педагоги ДОУ, дополнительного образования, волонтеры и молодежные организации, — активно принимают участие в мероприятиях, посвященных этой исторической дате. Устраивают виртуальные флэшмобы, приуроченные к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Школьники, учителя и родители записывают видеоролики, акции, флэшмобы, в числе которых «Спасибо деду за победу!», «Памяти Героев», «Георгиевская лента». В них красной нитью проходят обращения, рассказы и песни о жизненном пути и подвигах легендарных дедов и прадедов, посвящают свои истории Великой Победе народа за мир и свободу.

Накануне памятных дат учащиеся школ и воспитанники ДОУ Агульского района по традиции возлагают цветы к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне. В этом году в связи с коронавирусной инфекцией и карантином все торжественные мероприятия перенесены в онлайн.

В каждой агульской семье бережно хранится светлая память о подвиге участников Великой Отечественной войны. Отдать дань уважения ветеранам, почтить память павших, ощутить себя наследниками страны победителей в дни празднования — это наш долг и обязанность

Патриотические, трогательные, интересные и познавательные мероприятия, идущие в онлайн режиме — это сохранение памяти о подвиге советского народа, совершённом в годы Великой Отечественной войны, не допустить забвения и искажения событий минувшей войны и передать память о тех событиях детям.

Абдурахман Манафов