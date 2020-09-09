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К Дню единства народов Дагестана

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Они прославили Дагестан
Дагестан — это не просто Страна гор- это и страна многочисленных языков и народов. И у каждого народа свои прославленные аулы. Один аул известен гончарами, другой – знаменитыми мастерами резьбы по камню, третий – сапожниками, четвертый – кузнецами. В одном ауле — хорошие строители мостов и дорог, в другом — прославленные мастера холодного и огнестрельного оружия.

В одном селе ткут ковры, радующие глаз, в другом делают платки и меховые шапки.
День единства народов Дагестана — праздник достаточно новый. Впервые он отмечался 15 сентября 2011 года.
События, к которым приурочен этот праздник, произошли в 1741 году. В середине 18 века великий иранский полководец Надир-шах во главе хорошо вооруженной 100-тысячной армии двинулся на Кавказ. Он намеревался двумя огромными колоннами пройти через Дербент, Кайтаг и шамхальство Тарковское на столицу Мехтулинского ханства Дженгутай с одной стороны и через Шах-Даг, Магу-даре, Кази-Кумух и Хунзах — с другой, чтобы в результате покорить весь Дагестан.

В битве агулов с монголами в селе Рича в 1222 году мужественный агульский народ больше месяца бился с монгольскими полчищами в древнем селении Рича. До этого агульские воины громили монгольские орды на подступах к территории Агула. Агулы исторически имели мощную оборонительную систему, с использованием горного рельефа. Вся территория Агула была превращена в огромную крепость. Кроме того, малочисленный Агульский народ выработал превосходное искусство засадной, партизанской войны. Но силы были не равны. Последняя горстка агульских героев оборонялась в Джума-мечети до последней капли крови. Сражались даже дети и старики. Когда падали воины — за ними вырастали старики, а когда падали старики — за ними вырастали дети… Монголы были ошеломлены столь яростным сопротивлением и героизмом агульского народа.
Закаленные в боях опытные военачальники горских народов, воспользовавшись ослаблением оборонной силы шахских войск, повели своих воинов в наступление на врага. Героизм защитников родной земли стал массовым явлением. Так началось изгнание шаха с дагестанской земли.
Мужество и храбрость дагестанцы проявили и в ВОВ 1941-1945 г.г.Навечно останется в истории Росси и Дагестана ветеран Великой Отечественной войны, водрузивший весной 1945 года знамя Победы над рейхстагом, Абдулхаким Исакович Исмаилов родился 1 июля 1916 года в селе Чагар-отар Хасавюртовского района Дагестана.

Весной 1945 года Исмаилов вместе со своими боевыми товарищами – киевлянином Алексеем Ковалевым и минчанином Леонидом Горычевым, водрузил Знамя Победы в Берлине над одной из башен рейхстага. Это событие было запечатлено на снимке фронтового фотокорреспондента Евгения Халдея. Сделанный им исторический снимок вошел во все хрестоматии и альбомы. Но кто изображен на снимке, знали лишь единицы.
В преддверии 50-летия Победы в России готовили к печати учебник по истории Великой Отечественной, подбирали для него фотоматериалы. Среди прочих оказался снимок известного военного фотокорреспондента Евгения Халдея – три бойца устанавливают Знамя Победы над поверженным рейхстагом в Берлине. Запечатленные на нем солдаты явно не были Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, совершившими, по канонической версии, этот подвиг. Начались розыски. Вскоре в программе известного тележурналиста Николая Сванидзе оказался пожилой киевлянин Алексей Ковалев. Когда ему показали ту фотографию, он мгновенно ответил: «Да это же я, а рядом Леня Горычев из Минска и Абдулхаким Исмаилов из Дагестана!». По словам Евгения Халдея, они были первыми, кто водрузил победное знамя над рейхстагом, и весь мир видит именно их на снимке.
В 1996 году указом Президента РФ Абдулхакиму Исмаилову было присвоено звание Героя России «За мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне».
После войны Исмаилов вернулся в родное село, работал в колхозе.
Именем Героя России названа школа в его родном селении Чагар-отар Хасавюртовского района.
В 2006 году в честь Исмаилова была названа обнаруженная учеными планета в солнечной системе, по своим масштабам в несколько раз превышающая Землю.
Абдулхаким Исмаилов скончался 16 февраля 2010 года.

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