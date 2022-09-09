К борьбе с ухудшением демографии призвал А. Абдулмуслимов

Абдулмуслим Абдулмуслимов, сегодня, на заседании Правительства РД, вынес на повестку вопрос по демографической ситуации в Дагестане. Премьер озвучил статистику рождаемости в республике, в соответствии с которой за 10 лет количество родившихся в Дагестане сократилось на 12,5 тысяч, что на 22,3% меньше. Таким образом естественный прирост населения сократился на 11,2%. Также увеличилась детская смертность с 6,8 до 7,9 промилле. Последний показатель один из наихудших в стране.

С докладом о демографии выступила и руководитель Минздрава РД Татьяна Беляева.

По итогу обсуждения А. Абдулмуслимов дал поручение вице-премьеру Мураду Казиеву осуществить глубокий анализ по указанным направлениям, а также подготовить пакет оперативных мер.