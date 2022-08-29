К 24 туристическим объектам Дагестана ремонтируют дороги

Как отметил в ходе заседания Оперативного штаба министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов, в текущем году традиционно большое внимание уделяется развитию автодорог на туристических маршрутах.

«В 21 муниципальном районе, на 28 участках подведомственных Минтрансу дорог в направлениях 24 туристических объектов проводятся дорожные работы.

Приводятся в нормативное состояние дороги в Миатли, Дубки, Гуниб, Карадах, Хучни, Кубачи, Кала – Корейш, Приморское, Самур, Манас, Терменлик и др.», — сообщил глава Минтранса.