К 2027 году в стране построят девять военных госпиталей

Минобороны России ведет строительство девяти военных госпиталей в разных регионах России в рамках программы модернизации военного здравоохранения. В частности, до 2027 года медучреждения появятся во Владикавказе и Каспийске.

«Начата реализация программы модернизации военного здравоохранения на период до 2027 года, — заявил на итоговой коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В Казани открыт новый современный военный госпиталь на 150 мест. Еще девять новых военных госпиталей строятся в Рязани, Южно-Сахалинске, Брянске, Курске, Белгороде, Каспийске, Севастополе, Мирном и Владикавказе», — рассказал Шойгу.

По словам Шойгу, на уникальном бальнеологическом курорте на Камчатке уже завершилось строительство оздоровительно-лечебного центра. Итоговая коллегия Минобороны России традиционно проходит с участием президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, отмечает ТАСС.