К 17.00 мск восстановлено энергоснабжение 55% оставшихся без света из-за непогоды потребителей Дагестана

Энергетики «Россети Северный Кавказ» в особом режиме работы не прекращают восстановительные мероприятия для устранения последствий непогоды на энергообъектах компании в республике.

К 17.00 мск аварийно-восстановительным бригадам регионального филиала «Дагэнерго» уже удалось возобновить энергоснабжение 55% потребителей, ранее оставшихся без электроэнергии из-за порывистого ветра и снегопада. Работы не будут прекращены до полного восстановления электроснабжения.

Для оперативного проведения технических мероприятий в середине дня количество аварийно-восстановительных бригад было увеличено. В настоящее время в ликвидации последствий стихии задействованы 40 бригад: 160 энергетиков, 70 единиц спецтехники.

Процесс восстановления энергоснабжения и проведение работ затруднены тем, что неблагоприятные условия усиливаются. МЧС по Республике Дагестан предупреждает, что 12-13 января в регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 28 м/с. В связи с этим возможны новые и повторные нарушения энергоснабжения.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и повреждениях энергообъектов можно по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии компании «Россети»: 8-800-220-0-220.