К 17:00 мск энергетики восстановили энергоснабжение 50% обесточенных из-за возгорания на подстанции жителей Каспийска

10 бригад энергетиков филиала «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» продолжают восстановительные работы подстанции в городе Каспийске, которая была повреждена в результате возгорания.

К 17:00 мск им удалось возобновить энергоснабжение 50 % оставшихся без света потребителей, а также обеспечить электроэнергией пять социально значимых объектов. На подстанцию уже доставлено оборудование из Махачкалы и Хасавюрта, которое в данный момент устанавливают взамен повреждённого.

По результатам диагностики специалисты отмечают большой объем повреждений. Это основная причина, влияющая на сроки завершения работ.

Как ранее сообщалось, электроснабжение потребителей будет восстановлено поэтапно. Основная часть жителей будет обеспечена электроэнергией в ночь с воскресенья на понедельник. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим жителей спланировать ближайшие сутки с учетом данной информации.