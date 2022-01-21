К 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза Саида Алиева

Как-то довелось слышать мнение, что в популярнейшей песне Сергея Трофимова «Родина», в строчках «…дедовы медали за Берлин и за Прагу», содержится неточность. Мол, не могли бойцы принимать участие сразу в двух крупных битвах Великой Отечественной, которые произошли одна за другой. Судьба Героя СССР Саида Алиева, легендарного снайпера из Дагестана, – подтверждение правильности песенных строк.

Трофимов не ошибался: такие случаи бывали. «Орлу из Гуниба» Саиду Алиеву довелось освобождать оба города – и Берлин, и Прагу. И делал это он уже будучи награждённым Золотой Звездой Героя.

Родился Саид (Сааду) Давыдович Алиев 22 января 1917 года году в селе Урала Гунибского округа, в крестьянской аварской семье. После окончания неполной средней школы и учительских курсов работал учителем начальных классов в школе Гуниба. Но педагогикой долго заниматься не пришлось: уже в 1940 году Алиев был призван в армию, и уже с первых дней воевал на полях сражений Великой Отечественной войны.

Волею фронтовой судьбы уроженца южного Дагестана забросило на север страны, где размещались части и соединения 14-й Армии Карельского фронта. Именно там ефрейтор Алиев встретил весть о начале войны. Именно там он взял в руки боевую снайперскую винтовку, которая, благодаря личным качествам бойца, принесла ему геройскую славу.

Ещё юношей Саид любил бродить по горам в окрестностях родного села и охотиться на диких животных. Он мог часами терпеливо сидеть в скалистой засаде, неподвижно ожидая добычу. И теперь эти приобретённые в горах качества – хладнокровие и выдержка, вкупе с врождённым мужеством, позволили максимально эффективно уничтожать фашистов.

Только к июню 1942 года снайпер 35-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта гвардии сержант Алиев ликвидировал 126 вражеских солдат и офицеров. А общее число убитых Саидом за всё время войны врагов составило не менее 135 человек. Там же, на фронте, прославленный боец вступил в партию, в 1943 году окончил курсы младших лейтенантов и стал офицером.

Глубоко ошибается то, кто считает, что снайпер – профессия относительно безопасная. В ходе боёв Саид несколько раз был ранен. В том числе тяжело. Много раз рисковал жизнью.

Например, после очередного ранения и возвращения из госпиталя Алиев 8 мая 1942 отличился героизмом в боях за высоту «Орлиное гнездо», когда фашисты перешли в наступление и пытались окружить этот участок. В сражениях за высоту сложили головы почти все бойцы взвода боевого охранения, и только Алиеву, который тщательно замаскировал свою позицию между скал, удалось не только выжить, но и безжалостно уничтожать гитлеровцев. Результаты впечатляют: в ходе боёв снайпером было ликвидировано 37 фашистов! После этого он получил почётное прозвище «хозяин Орлиного гнезда».

А уже 15 мая того же года «орёл из Гуниба» более суток в одиночку держал оборону против большого количество немцев, поскольку в результате массированной атаки превосходящих сил врага наше боевое охранение было окружено и почти целиком погибло. Алиеву только глубокой ночью удалось вырваться из окружения вместе с раненым политруком. В этом бою Саид уничтожил 9 фашистов. И после ещё было множество боёв и побед отважного дагестанца – с риском для жизни, с опасными ранениями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии сержанту Алиеву Саиду Давыдовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Кстати, за свои подвиги Алиев был награжден также орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени, несколькими медалями.

А в октябре 1944 года, уже участвуя в Петсамо-Киркенесской операции, Алиев получил ещё одно тяжёлое ранение. Но и после излечения снова вернулся на передовую! И вот тогда ему удалось принять участие в двух исторических сражениях — штурме Берлина и освобождении Праги.

С 1946 года старший лейтенант Алиев находился в запасе. Жил в Махачкале, работал слесарем на Махачкалинском машиностроительном заводе. Ушёл из жизни 12 октября 1991 года. До последних дней с радостью встречался с молодёжью, занимаясь военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Память о Герое живёт в веках. В Махачкале установлена мемориальная доска Саиду Алиеву — на доме № 50 по проспекту Гамидова, где в последние годы он проживал. В селении Куяда Гунибского района Республики Дагестан установлен памятник легендарному снайперу. Бюст Саида Алиева установлен и в самой столице Дагестана. Но самый заслуженный и величественный памятник Герою – в сердцах потомков и земляков.

22 января этого года исполняется 105 лет со дня рождения легендарного снайпера из Гуниба. Низкий поклон Герою, искренняя благодарность и светлая память. Его подвигами гордится не только Дагестан, но и вся Россия.

Олег Пономарёв

Кавказ Сегодня