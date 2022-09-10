К 100-летию Расула Гамзатова будет снят видео-арт, посвященный памяти народного поэта

Об этом министру культуры Дагестана Зареме Бутаевой сообщила его внучка, современная художница Таус Махачева.

«Я много лет размышляла о работе про своего дедушку. Концептуально это будет дворец памяти, включающий как личные воспоминания, так и официальные формы исторической памяти. Видео-арт — это и перформанс, и художественное, и документальное кино одновременно», — сообщила Махачева.

По словам министра культуры Дагестана Заремы Бутаевой, министерство окажет всю необходимую поддержку в организации творческих процессов.