К 100-летию образования ДАССР в Ричинской СОШ прошел конкурс докладов «Национальная одежда Агулов»

13 ноября 1920 года на Чрезвычайном Вседагестанском съезде Советов под руководством видного общественного и государственного деятеля СССР Джелала Коркмасова было объявлено об автономии Дагестана в составе 10 объединений. Спустя около трёх месяцев, 20 января 1921 года, решением ВЦИК Дагестанская Автономная Социалистическая Советская Республика была юридически оформлена.

В конце того же года, на первом Вседагестанском учредительном съезде Советов, была принята Конституция ДАССР. В течение многих лет под влиянием различных факторов она неоднократно изменялась, как менялись и территориальные границы ДАССР. Со вступлением в силу новой Конституции Российской Федерации 25 декабря 1993 года, за республикой закрепилось окончательное на данный момент наименование — Республика Дагестан.

С получением автономии социальная сфера республики стала улучшаться и, благодаря стараниям и самоотверженности по большей части самого народа, перешла на новый уровень. В Дагестане скоро заработали образовательные учреждения среднего и высшего звена, стал энергичнее темп развития науки и многих видов искусств.

В этом году отмечается 100-летие ДАССР. Указом главы РД от 28 октября 2020 года «О праздновании 100-летия со дня образования Дагестанской АССР» правительством республики к этой знаковой дате разработан и проводится комплекс мероприятий, затрагивающий большое количество ведомств и организаций.

В этом плане активное участие принимают практически все районы республики, в том числе и Агульский.

Так, приуроченный к 100-летию образования ДАССР конкурс докладов на тему «Национальная одежда Агулов» был проведён 18 января в МКОУ «Ричинская СОШ» учителем родного языка Играмудином Ибрагимовым.

Учащиеся средних и старших классов подготовили интересные работы на заданную тему, которые были представлены на анализ и оценку учительскому коллективу школы: доклады учениц про национальную женскую одежду оценивала женская часть коллектива, а работы учеников, соответственно, мужская. По итогам конкурса были выявлены и награждены грамотами победители и призёры среди мальчиков и девочек:

(Мальчики)

1.Суфиомаров Гамид А.

2.Рамазанов Магомед-Гаджи Н.

3.Ибрагимов Омар Р.

(Девочки)

1.Гаджиева Фатимат М.

2.Ибрагимова Рисалат А.

3.Шихалиева Фатимат М.

Хасбулат Гамзатов