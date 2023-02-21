К 10.30 мск восстановлено электроснабжение более 67 тысяч оставшихся без света из-за непогоды потребителей Дагестана

Энергетики филиала «Дагэнерго» в особом режиме работы не прекращают восстановительные мероприятия для устранения последствий непогоды на энергообъектах компании в Республике Дагестан.

К 10.30 мск специалистам удалось возобновить электроснабжение более 67 тысяч потребителей (около 75 %), ранее оставшихся без электроэнергии из-за шквалистого ветра с порывами до 25 м/с.

Полностью восстановлена подача электроэнергии жителям Сулейман-Стальского, Сергокалинского и Каякентского районов Дагестана.

Без электроснабжения в настоящее время остаётся около 21,5 тысячи потребителей филиала «Дагэнерго». В работах задействовано 36 бригад энергетиков: 85 человек, 45 единиц спецтехники.

Полное восстановление электроснабжения потребителей филиала «Дагэнерго», оставшихся без света из-за непогоды, планируется к 14.00 мск.

Напомним, в связи с ухудшением погоды специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» с 06.30 мск переведены на особый режим работы.