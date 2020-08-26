К 1 сентября готов! Чему было посвящено совещание под руководством Т.Голиковой?

Совещание о готовности школ к новому учебному году состоялось 25 августа под руководством Татьяны Голиковой, заместителя Председателя Правительства РФ. В видеоконференции принимал участие Владимир Васильев и руководители других субъектов России.

Приветственная речь Татьяны Голиковой имела акцент на то, что страна возвращается к традиционному формату обучения – дети идут в школу, будут проводиться праздничные линейки. Однако все мероприятия будут проходить под четким следованием рекомендациям Роспотребнадзора и Минпросвещения России, в силу еще существующего риска распространения коронавирусной инфекции.

Вице-премьер обратила внимание на необходимость подхода к организации образовательного процесса с серьезной ответственностью: «Мы должны исходить из того, чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия для детей, педагогов и родителей.»

Наряду с этим Татьяна Голикова напмнила о том, что в сентябре мы столкнемся с большим количеством людей, которые будут одномоментно выходить на учебу и работу…» Это, по мнению вице-премьера, позволит оценить развитие эпидемии в условиях наступления осенне-зимнего периода, которому характерен пик распространения иных респираторных инфекций, которые привычно циркулируют в течение года среди населения.

Таким образом, она рекомендовала руководителям субъектов особое внимание обратить на разработку мер по защите распространения инфекции среди детей и родителей: требуется тестирование педагогического состава, организация маршрутов распределения потоков движения в школах, осуществление информационно-просветительских мероприятий среди родителей и детей.

Помимо вопроса начала учебного года в рамках эпидситуации, который на данный момент является основным, на повестке дня обсуждались еще два ключевых для образования вопроса: первый – реализация поручения Владимира Владимировича об организации горячего питания во всех школах, независимо от их комплектации; второй – выплаты классным руководителям. Бюджет на эти цели уже сформирован.

Руководители субъектов в свою очередь отчитались по готовности к началу учебного года.

В этом году 1 сентября начнется с Урока Победы в память о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах и ее 75-летии, отмечаемом в нынешнем году. Урок Победы – важный шаг в укреплении патриотизма среди подрастающего поколения и формировании исторической памяти. Проводится по Указу Президента РФ. Важно, чтобы каждый регион при подготовке и проведении Урока отражал вклад именно его жителей в Великую Победу.