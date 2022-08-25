К 1 сентября 210 школ будут готовы принять школьников после капремонта

К 1 сентября в Дагестане обновят 210 школ, 140 из них уже сегодня готовы открыть свои двери для учеников, еще 70 будут готовы в ближайшую неделю.

Ремонтные работы проводятся в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования».

Как отметил Глава Дагестана, капремонт ведётся основательно и под строгим контролем. Обновят всё, вплоть до электропроводок и канализационных систем.

Чтобы создать условия в школах Дагестана, государство выделило 2 644,8 млн рублей, из них 2 255,3 млн рублей уже освоено. Это 85% от общего объема профинансированных средств.