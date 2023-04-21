Известный своей щедростью дагестанец Газимагомедов в дни Рамадана приготовил около 60 тыс порций плова

У гурманов в разных уголках Дагестана была возможность оценить вкуснейшее блюдо, приготовленное на дровах.

Удивляющий жителей Дагестана, других регионов и даже зарубежных странах необычайной щедростью и человеколюбием дагестанец Газимагомед Газимагомедов на протяжении священного месяца Рамадан организовал и провел десятки ифтаров.

С целью проведения нескольких благотворительных ужинов для соотечественников благотворитель отправился в Турцию и финансировал ифтары в Сирии.

Последним местом благотворительного турне стал Тляратинский район, куда он отправился по приглашению друга, известного бизнесмена Абаса Кебедова.

Сотни гурманов оценили ароматный плов, приготовленный им.

«За несколько часов в центре Тляраты на глазах у десятков жителей Газимагомед сотворил изысканное блюдо из самого лучшего мяса и риса на костре в казане. Блюдо стало очень вкусным и лучшим угощением на коллективном разговении», — рассказал Абас Кебедов.

При организации коллективных ифтаров Газимагомедов приготовил около 60 тысячи порций плова.

«Плов — это самое малое, что сделал наш брат Газимагомед в месяц Рамадан для мусульман и людей других конфессий и разных национальностей.

Он организовал десятки масштабных ифтаров и провел массу благотворительных акций. На священный месяц приходится пик его благотворительности», — поделился близкий друг альтруиста Джамалудин Саидов.

Как отмечают близкие друзья благотворителя, добрые дела он совершает ежедневно на протяжении многих лет с душой и размахом.

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