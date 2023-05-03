Известные дагестанские спортсмены на площадке КИВ-2023 рассказали о своих успехах в спорте

В панельной дискуссии «Истории успеха: реализация карьеры и личный бренд. Кейсы СКФО» в качестве спикеров выступили двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по борьбе Абдулрашид Садулаев и чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев.

Абдулрашид Садулаев о том, как он попал в спортивную секцию:

«Из-за того, что я был энергичным мальчиком в детстве, родители отдали меня на борьбу. Тогда в моем ауле не было другого вида спорта, кроме вольной борьбы».

Ислам Махачев о том, как важно готовиться к каждому поединку:

«Мой вид спорта такой, что я не могу просто выйти на бой плохо подготовленным, потому что его смотрят мои родители, родственники, болельщики. Мне надо готовиться на каждый бой как на последний, независимо от соперника».