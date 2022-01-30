Известны итоги социально-экономического развития Дагестана за 2021 год

Совещание под руководством Сергея Меликова прошло с подведением итогов за 2021 год в области социально-экономического развития.

РИП в 2021 году проинвестировал 389 объектов, 47 из них достроены на 100%.

Туризм показал скачок на 30% в сравнении с уровнем 2020 года — турпоток увеличился в 1 млн человек.

Сельское хозяйство и промышленность также получили развитие, старт получили перспективные проекты. На реализацию РИП за ушедший год выделено более 18 миллиардов рублей.

Проведена инвентаризация 1542 объектов незавершенного строительства. На 1 января 2022 года 588 объектов исключены из отчётности незавершенного строительства. 500 из них путем получения правоустанавливающих документов, а 88 — списаны.

Консолидированный бюджет Дагестана за 2021 год получил доход в почти 186 миллиардов рублей.

Среднемесячная заработная плата дагестанцев увеличилась на 6,6%.

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет получили дополнительную поддержку. На цель выделено 17 млрд рублей. 32 млрд рублей выделено на выплаты ветеранам, труженикам тыла, инвалидам и т.д.

82,6 млн рублей выделено на реализацию программы доступная среда.