Изменится ли ситуация с учебниками в дагестанских школах в текущем году

В Дагестане в 2023 году на школьные учебники потратят более 1,3 млрд рублей. Для примера, в 2022 году учебники для школ республики не закупались. По информации Минобрнауки РД, причина — отсутствие финансирования.

В сентябре 2022 года родители учеников жаловались, что многие школы не обеспечены школьными учебниками. Сергей Меликов подверг жесткой критике работу ответственных за это направление членов Правительства РД и поручил предусмотреть обеспечение учебниками дагестанских школ в необходимом объеме в бюджете на 2023 год. Уже была проведена инвентаризация имеющихся в муниципальных образованиях учебников с учетом даты их выпуска, наличия их в Федеральном перечне учебников и возможности использования в учебном процессе.

По данным Минобрнауки РД, сообщить о нарушениях, связанных с обеспечением книгами детей, можно по номеру +7(8722) 67-08-81 или электронной почте dagminobr@e-dag.ru. Обсудить эту проблему можно также в рамках прямой линии с Главой РД, которая состоится 25 января. Каждый желающий может задать свой вопрос на сайте voprosmelikovu.ru.

Источник: Мирмол