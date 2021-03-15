Изменились условия конкурса «местных инициатив»

В этом году конкурс «местные инициативы» пройдет в Дагестане по новым правилам. В конкурсе смогут участвовать сельские поселения. По новым требованиям один сельсовет вправе подавать лишь одну заявку. Муниципальные районы могут направить на конкурс до восьми заявок. Сокращено также количество заявок от городских округов.

Участие внутригородских районов Махачкалы ограничено.

Минэкономразвития республики открыло сбор документов для участников проекта «местные инициативы». Прием заявок завершится 15 мая.