Изменения в законодательстве

В конце октября прошлого года Лицензионной комиссией Республики Дагестан по лицензированию деятельности по управлению МКД под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РД М.Л.Мажонца было принято решение о необходимости пересмотра требований к руководителям управляющих компаний при сдаче квалификационного экзамена на знание требований жилищного законодательства.

Соответствующие предложения были сформулированы Госжилинспекцией РД и направлены в Минстрой России.

С учетом данных предложений, приказом Минстроя России от 31.01.2023 года № 54/пр приняты поправки в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №789/пр который утверждает порядок проведения квалификационного экзамена, определения его результатов и перечень вопросов, предлагаемых претенденту на получение квалификационного аттестата, являющимся обязательным документом для руководителя соискателя лицензии и лицензиата.

Сегодня указанные поправки вступили в силу.

Теперь все руководители управляющих организаций, которым необходимо получить квалификационный аттестат должны будут сдать экзамен по новым требованиям.

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