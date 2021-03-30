Вакцинация, Общество

Изменения в системе здравоохранения Табасаранского района обсудили на встрече главы и коллектива ЦРБ

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Развитие сферы здравоохранения Табасаранского района обсудили на встрече главы муниципалитета Магомеда Курбанова с коллективом ЦРБ. На встрече, которая состоялась 29 марта, были озвучены изменения в сфере здравоохранения, в числе которых строительство здания под аппарат компьютерной томографии. В своей речи руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов озвучил планы по развитию медицины в районе на 2021 год, в их числе строительство нового здания районной поликлиники, участковой больницы в селе Сиртыч, четырех модульных ФАПов и одна врачебная амбулатория. Важной темой мероприятия стала борьба с коронавирусной инфекцией. По темпам вакцинации муниципалитет среди лидеров в республике. Второй компонент здесь получили пятьсот шестьдесят пять человек.

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