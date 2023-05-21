Изменения в порядке назначения социальных пособий и выплат

ГКУ РД «УСЗН в МО «Агульский район» сообщает, что в соответствии с внесением изменений в Федеральный закон № 455-ФЗ от 21 ноября 2022 г. пособие на ребенка, регламентируемое Законом Республики Дагестан № 61 от 29 декабря 2004 г., признано утратившим силу.

В связи с этим с 1 мая 2023 г. назначение ежемесячного пособия осуществляться не будет. При этом, право на получение ежемесячного пособия на ребенка, назначенного до этой даты, сохраняется за гражданами до окончания периода, на который оно было назначено или до назначения данным гражданам единого пособия.

В целях исключения с 1 мая 2023 г. двойных выплат ежемесячного пособия и единого пособия Министерством труда и социального развития РД и Социальным фондом РФ по РД ведется совместная работа по сверке получателей ежемесячного пособия на ребенка и единого пособия, по результатам которой получателям единого (универсального) пособия выплата ежемесячного пособия в размере 235 руб. будет прекращена. Гражданам, оформившим пособие до 01.05.2023 г. и не получающим единое пособие, выплата будет осуществлена за май 2023 г.

ГКУ РД «УСЗН в МО «Агульский район»